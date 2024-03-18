Власти Армении ответили на вопрос о желании вступить в ЕС: Путин удивится

Заммнистра иностранных дел Костанян рассказал о планах армянского правительстваНекоторое время назад премьер Армении заявил о необходимости проведения референдума, на котором граждане смогли бы проголосовать по вопросу вступления в Евросоюз.
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