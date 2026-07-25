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Всё о женщинах

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Ксения Собчак показала фото с Доменико Дольче и похвасталась нарядами

Ксения Собчак показала фото с Доменико Дольче и похвасталась нарядами

Ксения Собчак поделилась в соцсетях впечатлениями от второго дня Недели высокой моды в Таормине. Телеведущая призналась, что за это время успела встретиться с Доменико Дольче и сделать селфи с футболистом Эрлингом Холанном, однако отметила, что для нее куда важнее сохранить в ленте красивые фотографии с самого модного события.

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