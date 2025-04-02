"Приключения в Африке" остались без продолжения: суды отказали в исках Мишиной и Тодоренко друг к другу

Дарину не признали "литературным рабом", а Регину бессовестной мошенницей.Во Втором кассационном суде телеведущая Регина Тодоренко проиграла иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к писательнице из Санкт-Петербурга Дарине Мишиной и к СМИ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.