В Москве зарегистрировано рекордное количество браков за десять лет: 7200 в мае

В мае Москва установила рекорд: заключено более 7,2 тыс. браков, на 43% больше, чем в мае 2024 года. Светлана Уханева подчеркнула популярность "красивых" дат и новых площадок, таких как Башня ОКО и Дворец браков №1, в проекте "Новые адреса счастья".