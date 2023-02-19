БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Бендер Задунайский
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  • Семен Семеныч
    Не меняется по одной причине. Вы граждане не сдаете этих выродков властям (ФСБ и МВД). А ведь они рядом с вами живут ...Вскрылось неизбеж...
  • igor kim
    Так с опарышами никто не борется. Пару бы расстреляли, остальные быстро сбежали бы к своим хозяевам за границу.Вскрылось неизбеж...

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 19.02.2023 вечер

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 19.02.2023 вечер

Йенс Столтенберг заявил об отказе НАТО поставлять Украине боеприпасы кассетного типа Попытка Украины получить от НАТО кассетные боеприпасы провалилась, генсек альянса Йенс Столтенберг официально объявил об отказе поставлять данные боеприпасы Киеву.

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