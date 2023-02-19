ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 19.02.2023 вечер

Йенс Столтенберг заявил об отказе НАТО поставлять Украине боеприпасы кассетного типа Попытка Украины получить от НАТО кассетные боеприпасы провалилась, генсек альянса Йенс Столтенберг официально объявил об отказе поставлять данные боеприпасы Киеву.
Йенс Столтенберг заявил об отказе НАТО поставлять Украине боеприпасы кассетного типа Попытка Украины получить от НАТО кассетные боеприпасы провалилась, генсек альянса Йенс Столтенберг официально объявил об отказе поставлять данные боеприпасы Киеву.
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