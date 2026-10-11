Во Владимирской области 500 человек остались без электричества после атаки БПЛА

Во Владимирской области примерно 500 человек остались без электричества после атаки атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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