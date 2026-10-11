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Газета.ру

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Во Владимирской области 500 человек остались без электричества после атаки БПЛА

Во Владимирской области 500 человек остались без электричества после атаки БПЛА

Во Владимирской области примерно 500 человек остались без электричества после атаки атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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