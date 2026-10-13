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Царьград

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Росавиация продлила срок службы SSJ-100 до 20 лет

Росавиация продлила срок службы SSJ-100 до 20 лет

Росавиация одобрила увеличение назначенного ресурса самолетов SSJ-100 с двигателями SaM146 и увеличенной дальностью, которые выпускались до 2022 года с иностранными комплектующими.

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