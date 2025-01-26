219 пар сыграли свадьбу в первую красивую дату нового года

В Нижегородской области 219 пар зарегистрировали брак в первую красивую дату наступившего года. 25 января 2025 года выпало на субботу, что сделало дату еще более привлекательной для нижегородских молодоженов.
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