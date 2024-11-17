США помогут Японии своими космическими силами

Соединенные Штаты планируют создать подразделение космических сил в Японии в декабре этого года. Об этом сообщили представители министерства обороны Японии 17 ноября, передало информационное агентство Jiji Press.
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