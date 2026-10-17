Йеменское движение «Ансар Алла» окружило третий по величине город страны Таиз. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОЛ Кличко сообщил о ...
- ВС Турции первыми...
- А Познер: с российс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым