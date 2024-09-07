Лето не уходит. В Приморье в воскресенье ожидается температура до +31°C

В Приморском крае 8 сентября погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления. В некоторых северных районах края ожидаются небольштй дождь и юго-западный ветер мощностью от умеренного до сильного, но температура воздуха составит днем +20…+31°C.
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