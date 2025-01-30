Эль-Кааби из «Олимпиакоса» – лучший бомбардир общего этапа ЛЕ с 7 голами, Цолакис – лучший вратарь. Мертенс возглавил список ассистентов

31-летний нападающий забил 7 голов на этой стадии турнира – больше всех. Вторую строчку занял Барнабаш Варга из «Ференцвароша» (6 мячей).
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