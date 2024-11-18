Стали известны имена победителей Международных инженерных соревнований проекта «Сила ума»

Определены победители II Международных инженерных соревнований проекта «Сила ума». Золото получила команда «Гагаринци» из Душанбе (Таджикистан), серебро – у «Каракамыша» из Ташкента (Узбекистан), бронза – у «Хисор» из Гиссара (Таджикистан).
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