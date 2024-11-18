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Стали известны имена победителей Международных инженерных соревнований проекта «Сила ума»

Стали известны имена победителей Международных инженерных соревнований проекта «Сила ума»

Определены победители II Международных инженерных соревнований проекта «Сила ума». Золото получила команда «Гагаринци» из Душанбе (Таджикистан), серебро – у «Каракамыша» из Ташкента (Узбекистан), бронза – у «Хисор» из Гиссара (Таджикистан).

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