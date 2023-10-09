Десятки тел нашли на месте проведения фестиваля в Израиле, среди них — известный футболист Юлия СоколоваПечальная новость пришла из Израиля: на месте проведения популярного фестиваля электронной музыки Nature Party были обнаружены десятки тел убитых.
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