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Праздник, посвященный Дню семьи любви и верности, состоялся на российской военной базе в Киргизии

Праздник, посвященный Дню семьи любви и верности, состоялся на российской военной базе в Киргизии

Семейный праздник начался с осмотра выставки детских рисунков в фойе клуба, а также награждения участников, чьи работы были представлены на экспозиции.

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