"Плюсов все меньше", - главный минус жизни в России глазами мигранта

ИИ

Иван Иваныч

Да просто это был или пьяный дебил или радикал...но тоже- дебил! "...в знак протеста, решил уничтожить новогодние украшения, что вызвало существенный резонанс среди жителей города..."- а что просто навалять ему никто не решился? С беспорядками нужно бороться не только словами. Впрочем- есть же ещё Бастрыкин, без личного участия которого уже никакое дело с мертвой точки не сдвигается.