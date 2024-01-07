Politiki.net Накануне опубликовали довольно любопытный результат импровизированного соцопроса, проведенного среди мигрантов.
"Плюсов все меньше", - главный минус жизни в России глазами мигранта
Комментарии
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Александр Рус
а ты кроме,как сосать,ничего больше не можешь,тварь заднеприводная7
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55 мин.
Александр Рус
ишачье,бегом домой!скоро приедем домой-за все ответите!
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54 мин.
ИИ
Иван Иваныч
Да просто это был или пьяный дебил или радикал...но тоже- дебил! "...в знак протеста, решил уничтожить новогодние украшения, что вызвало существенный резонанс среди жителей города..."- а что просто навалять ему никто не решился? С беспорядками нужно бороться не только словами. Впрочем- есть же ещё Бастрыкин, без личного участия которого уже никакое дело с мертвой точки не сдвигается.
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26 мин.
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