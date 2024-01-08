Газета WSJ раскрыла нюансы теракта на "Северных потоках": Польшу сдали с поличным

Выяснилось, что поляки долгое время скрывали свою причастность к подрыву "Северных потоков". Предполагается, что официальная Варшава утаивала ключевые доказательства, чтобы запутать следствие, сообщает авторитетная газета The Wall Street Journal.
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