Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" Западные союзники так долго уверяли себя и украинцев в неизбежности победы над Россией, что теперь не могут убедить Киев сдаться.
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