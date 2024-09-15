Наингголан о Бельгии: «Слишком много примадонн, сборная напоминает «ПСЖ». Лукаку, Азар, де Брюйне, Куртуа – все хотели быть главными»

«Я думаю, она похожа на «ПСЖ» со всеми этими явлениями. У нас были Лукаку, Азар, де Брюйне, Куртуа. Если объединить всех этих игроков, получается слишком много главных персонажей, слишком много примадонн.
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