Правительство учредило стипендию имени Владимира Жириновского

С 1 сентября ее будут получать студенты и аспиранты за особые достижения в области востоковедения и госуправленияПредседатель правительства России Михаил Мишустин учредил стипендию имени Владимира Жириновского в области востоковедения и госуправления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии