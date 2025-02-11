В Петербурге назвали среднюю стоимость квартиры на вторичном рынке

Объем предложения упал с начала года По данным аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость», в январе 2025 года рост медианной стоимости «квадрата» на вторичном рынке в городах-миллионниках составил 0,5%, его средняя стоимость составила 138 000 рублей.
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