Демпартия США забыла про Байдена в поздравлении с Пасхой

Демпартия США не упомянула Байдена среди президентов в поздравлении с Пасхой Демократическая партия США забыла про бывшего американского президента Джо Байдена, не включив его в список последних лидеров США от Демпартии в поздравлении с Пасхой.
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