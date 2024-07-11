Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Голос GT: Юань выходит на глобальный уровень для поддержки экономики, а не заменяет других От Globa

Голос GT: Юань выходит на глобальный уровень для поддержки экономики, а не заменяет других От Globa

От редакции Global TimesОпубликовано: 10 июля 2024 г., 10:25  Иллюстрация: Тан Тенгфэй / GTНесмотря на прогресс, достигнутый в интернационализации китайского юаня, для Китая крайне важно сохранять четкое представление о финансовых колебаниях и рисках, стоящих за шумихой вокруг дедолларизации.

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