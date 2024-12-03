На севере Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о правах людей с ограниченными возможностями здоровья

В рамках Международного Дня инвалидов председатель Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России «Братское» Роман Небользин присоединился к рейду сотрудников Госавтоинспекции, направленному на выявление и профилактику нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для инвалидов и обозначенных соответствующим дорожным знаком и разметкой.