Судя по всему, Трамп одним махом списал все долги Америки Китаю. У Китая на руках были долговые обязательства США.
ОДНИМ МАХОМ АМЕРИКА БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНА КИТАЮ. ТРАМП ПОСТАРАЛСЯ.
Комментарии
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Александр Симаков
Чего там у Вас, не побоюсь этого слова, зависло?!
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23 час.
Александр Симаков
Правильно, пошлины не долги, пошлины - деньги, которые Китай будет платить США.
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23 час.
СБ
Сергей Бунцов
Покупатель товаров платит пошлины, за китайские товары заплатят импортёры и покупатели США.
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2 час.
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