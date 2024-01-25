Первая в новом году welcome-встреча состоялась в Московском индустриальном колледже

Департамент градостроительной политики города Москвы продолжает серию welcome-встреч для молодых специалистов — выпускников профильных образовательных организаций и 24 января состоялась первая такая встреча.
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