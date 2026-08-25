Швейцария: SECO не видит оснований для конфискации российских активов

Власти Швейцарии не нашли правовых оснований для конфискации замороженных российских активов. Об этом заявил официальный представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш в комментарии РИА Новости.
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