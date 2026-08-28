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Курские новости

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«Спика» достроит Центр культурного развития в Рыльске

«Спика» достроит Центр культурного развития в Рыльске

Работы по достройке Центра культурного развития в Рыльске, начатые в 2022 году, приостановили в 2024-м.

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