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В Челябинской области разработан план по противодействию «омикрону»

В Челябинской области разработан план по противодействию «омикрону»

Регионам поручено активизировать работу на фоне распространения нового штамма коронавируса. Вчера на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией обсуждался новый проект мер по борьбе с COVID-19.

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