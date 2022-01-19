В Челябинской области разработан план по противодействию «омикрону»

Регионам поручено активизировать работу на фоне распространения нового штамма коронавируса. Вчера на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией обсуждался новый проект мер по борьбе с COVID-19.
Регионам поручено активизировать работу на фоне распространения нового штамма коронавируса. Вчера на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией обсуждался новый проект мер по борьбе с COVID-19.
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