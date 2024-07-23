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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Лето в Москве: какие открытые мероприятия проведут культурные центры столицы

Лето в Москве: какие открытые мероприятия проведут культурные центры столицы

Тем, кто любит поделки из необычных материалов, понравится творческий мастер-класс «Ловец снов» Столичные культурные центры с 24 по 30 июля проведут мероприятия на своих открытых площадках в рамках фестиваля «Лето в Москве.

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