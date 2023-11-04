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Хакеры атаковали сайты выставки-форума «Россия»

Хакеры атаковали сайты выставки-форума «Россия»

Из-за действий киберпреступников, была нарушена работа шести сайтов.фото: russia.ru/Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости--> Несколько сайтов международной выставки-форума «Россия», открывшейся на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке, сообщает 4 ноября пресс-служба дирекции выставки.

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