Хакеры атаковали сайты выставки-форума «Россия»

Из-за действий киберпреступников, была нарушена работа шести сайтов.фото: russia.ru/Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости--> Несколько сайтов международной выставки-форума «Россия», открывшейся на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке, сообщает 4 ноября пресс-служба дирекции выставки.
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