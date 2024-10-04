ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. С тяжёлым сердцем пришли мы сегодня к вам, дорогие читатели.
Главное, чтобы костюмчик сидел
Комментарии
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E
Ed
Где то в 70-х прошлого века Япония удивляла семимильными шагами в будущее, ныне те же шаги или кратно большие в идиотизм, жаль, толковости на планете стало заметно больше и в дефиците в основном ранее успешные страны. Надорвали или даже порвали нахрен мозги?
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13 час.
Валерий Беседин
Наверное все - таки "бестолковости" стало больше...
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10 час.
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