Театр абсурда
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Театр абсурда

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Главное, чтобы костюмчик сидел

Главное, чтобы костюмчик сидел

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. С тяжёлым сердцем пришли мы сегодня к вам, дорогие читатели.

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Комментарии
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E
Ed
Где то в 70-х прошлого века Япония удивляла семимильными шагами в будущее, ныне те же шаги или кратно большие в идиотизм, жаль, толковости на планете стало заметно больше и в дефиците в основном ранее успешные страны. Надорвали или даже порвали нахрен мозги?
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13 час.
Валерий Беседин
Наверное все - таки &quot;бестолковости&quot; стало больше...
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10 час.

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