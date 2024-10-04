Главное, чтобы костюмчик сидел

E

Ed

Где то в 70-х прошлого века Япония удивляла семимильными шагами в будущее, ныне те же шаги или кратно большие в идиотизм, жаль, толковости на планете стало заметно больше и в дефиците в основном ранее успешные страны. Надорвали или даже порвали нахрен мозги?