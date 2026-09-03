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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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РСФ во главе с Дегтяревым распределит 2,4 млрд рублей от букмекеров между неолимпийскими и адаптивными видами спорта

Российский спортивный фонд начал прием заявок на конкурсный отбор «Открытый мир спорта». «Конкурс направлен на дополнительную финансовую поддержку проектов по развитию неолимпийских и адаптивных видов спорта в 2026–2027 годах.

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