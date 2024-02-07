Полиция ищет водителя BMW из Свердлова после расстрела эвакуатора в Петербурге

Правоохранительные органы Петербурга разыскивают водителя BMW, который открыл огонь по эвакуатору.Как стало известно «Аргументам недели», в 19:00, 6 февраля, водитель эвакуатора Mersedes-Benz Atego обратился в полицию.
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