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Модные прически для девочек-подростков в школу

Модные прически для девочек-подростков в школу

Лиана подскажет, как красиво и стильно убрать волосы для учебы. 123RF/legion-media.ru Коса из хвостовЭта прическа подойдет обладательницам как длинных, так и коротких волос, а также школьницам, которым надоели косы в их классическом исполнении.

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