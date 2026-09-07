"Норникель" и БЕЛАЗ договорились о создании совместного предприятия

ЖОДИНО, /Белоруссия/, 7 сентября. /ТАСС/. Президент "Норникеля" Владимир Потанин и генеральный директор БЕЛАЗа Сергей Лесин подписали соглашение о создании совместного предприятия.
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