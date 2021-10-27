TheUK.one

43 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Шиховцев
    Он такой "преподобный" и "святой", что даже коты его не замечают.Обычная проповедь...
  • Леонтий Швец
    Тегеран поддерживает Москва,Пекин.В локации экономических санкций США 24 мая 2020 г исторический прорыв -Иран оказа...Иранский танкер п...
  • natalia belotserkovets
    ничего себе...Американская атом...

В Британии обнаружили следы кожевенного завода возрастом около 850 лет

В Британии обнаружили следы кожевенного завода возрастом около 850 лет

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Британские археологи разгадали "многовековую тайну" Фаунтинского аббатства, обнаружив на месте "загадочной" полосы земли следы огромного кожевенного завода возрастом около 850 лет, об этом сообщает The Daily Mail.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх