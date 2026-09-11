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Кадры штурма позиций ВСУ от первого лица

Кадры штурма позиций ВСУ от первого лица

Российский штурмовик запечатлел на нательную камеру процесс зачистки вражеских позиций в зоне проведения Специальной военной операции.

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