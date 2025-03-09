Aftonbladet: десять мифов об импотенции (Aftonbladet, Швеция)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Шведский уролог опровергает в «Афтонбладет» десять распространенных мифов о том, чего в глубине души боится каждый мужчина.