Полянский назвал выступление Блинкена в киевском баре «выстрелом в молоко»

С точки зрения аргументов, которые продвигает Запад об ужасных условиях жизни на Украине из-за спецоперации, зажигательные песни под гитару американского госсекретаря Энтони Блинкена в одном из киевских баров — это «выстрел в молоко», заявил 14 мая первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.