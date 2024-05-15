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Полянский назвал выступление Блинкена в киевском баре «выстрелом в молоко»

Полянский назвал выступление Блинкена в киевском баре «выстрелом в молоко»

С точки зрения аргументов, которые продвигает Запад об ужасных условиях жизни на Украине из-за спецоперации, зажигательные песни под гитару американского госсекретаря Энтони Блинкена в одном из киевских баров — это «выстрел в молоко», заявил 14 мая первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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