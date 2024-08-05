Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 246 подписчиков

«Они ломали стену» «Улица Сезам» в 1990-е влюбила в себя миллионы российских детей. Как это было и при чем тут Байден?

«Они ломали стену» «Улица Сезам» в 1990-е влюбила в себя миллионы российских детей. Как это было и при чем тут Байден?

«Улица Сезам» — адаптированная версия знаменитых маппетов — шла в России с 1996 по 2007 год и за 11 лет покорила сердца миллионов русскоязычных зрителей, а режиссер российской версии Наташа Ленс Рогофф выпустила книгу о «приключении маппетов в Москве».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх