«Они ломали стену» «Улица Сезам» в 1990-е влюбила в себя миллионы российских детей. Как это было и при чем тут Байден?

«Улица Сезам» — адаптированная версия знаменитых маппетов — шла в России с 1996 по 2007 год и за 11 лет покорила сердца миллионов русскоязычных зрителей, а режиссер российской версии Наташа Ленс Рогофф выпустила книгу о «приключении маппетов в Москве».
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