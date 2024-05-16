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Военное обозрение

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Командование ВСУ рассчитывает на призыв 100 тысяч человек после снижения возраста мобилизованных до 25 лет

Командование ВСУ рассчитывает на призыв 100 тысяч человек после снижения возраста мобилизованных до 25 лет

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить планку возраста мобилизации в действующую армию.

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