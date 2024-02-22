Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил посвящается.

´ Телекомпанией ´Воен ТВ´ Министерства обороны Республики Беларусь ´, с целью популяризации службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь,были созданы событийные ролики ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь .
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