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Каррик: «Разговоры о моем возможном увольнении из «Манчестер Юнайтед» нелепы»

Каррик: «Разговоры о моем возможном увольнении из «Манчестер Юнайтед» нелепы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик резко высказался в ответ на спекуляции о возможном давлении на него из-за неудачного старта команды в новом сезоне.

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