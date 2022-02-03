Жительница Обнинска подозревается в мошенничестве, совершенном под предлогом продажи диванов в Калужской области

Следственным подразделением ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
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