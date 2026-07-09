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Кристиан Хорнер и Эдриан Ньюи вместе посетили Уимблдон. Фото

Кристиан Хорнер и Эдриан Ньюи вместе посетили Уимблдон. Фото

Getty Images/Red Bull ContentpoolБывшие коллеги по команде Red Bull Racing Кристиан Хорнер и Эдриан Ньюи появились вместе на публике: спустя несколько дней после Гран При Великобритании они посетили Уимблдон вместе со своими супругами.

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