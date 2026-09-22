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Почему наследники Бориса Грачевского пока не получили полный контроль над «Ералашем»

Почему наследники Бориса Грачевского пока не получили полный контроль над «Ералашем»

Бориса Грачевского не стало в январе 2021 года. Но его наследство до сих пор остаётся предметом споров: в деле фигурируют квартира на улице Гиляровского, доли в «Ералаше», долги и интересы несовершеннолетних детей.

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