Тайвань получил разрешение на покупку NASAMS 3

Пусковая установка зенитного ракетного комплекса NASAMS (с) архивное фото. Администрация острова Тайвань получила разрешение от правительства США на приобретение зенитных ракетных комплексов NASAMS в последней модификации.
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