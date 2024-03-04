Неравнодушный прохожий спас пожилого смолянина от мошенников

Благодаря бдительности прохожего мужчине удалось сохранить более 250 тыс. рублей. 74-летнему жителю Смоленска поступило несколько звонков от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительного ведомства.
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