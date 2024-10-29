В 1974 году на экраны вышла дебютная картина Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих". Это первый фильм о Гражданской войне, снятый в любимом жанре режиссёра "вестерн", в Советском Союзе его называли "истерн".
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